合歡山雪季將展開 實施道路交管加強入山管制

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）台灣週末將迎來入冬首波寒流，高山可能降雪，太管處公告合歡山雪季期間將實施道路交管，也加強入山管制，不論有無下雪，山友申請須附登山安全計畫書及雪季登山安全切結書。

太魯閣國家公園管理處公告，合歡山雪季期間自民國111年12月31日起至112年2月28日止，為期60天。

太管處遊憩課長聶世詔今天接受中央社記者電訪表示，雪季期間也會加強入山申請管制，不論有無下雪，只要申請進入太魯閣國家公園生態保護區（畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道除外），須附加一份詳細的「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」。

此外，雪季期間須攜帶攀登雪地使用的重型裝備，太管處巡山員與保七總隊第九大隊員警將在各登山口處，採抽檢方式，檢查各登山隊伍或個人攜帶的裝備及入山入園資料等，確保雪季期間登山安全。

民眾若想上合歡山賞雪，可行駛省道台8線、台14甲線，但因路面結冰溼滑，往年車輛打滑、拋錨事故不少，常造成交通受阻、壅塞。

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太管處指出，雪季期間視實施路段交通及停車狀況，採疏導及管制方式，未遇下（積）雪時實施交通疏導以大禹嶺至合歡山遊客服務中心及翠峰以上路段，視兩地停車空間（鳶峰、武嶺、昆陽、小風口）及交通擁擠狀況彈性開放車輛通行。

遇下（積）雪或路面結冰時，依公路主管單位發布的交通管制資訊，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行。緊急剷雪期間，路段全部封閉，剷雪完成後，視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行；不過各類機、慢車（含大型重型機車）一律禁止進入管制路段。（編輯：郭諭儒）1111212