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環警監聯合稽查 南市遏阻噪音擾寧見成效

2022/12/13 10:17（12/13 11:21 更新）
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111年1月至11月底，台南環保、警察、監理單位聯合稽查汽機車噪音共計執行42場，初步篩選屬改裝排氣管車輛噪音檢測457輛，不合格152輛。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月13日
111年1月至11月底，台南環保、警察、監理單位聯合稽查汽機車噪音共計執行42場，初步篩選屬改裝排氣管車輛噪音檢測457輛，不合格152輛。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月13日
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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市汽機車噪音擾寧問題，在「環、警、監」聯合稽查下已產生遏阻效果，不合格率下降。噪音不合格車輛以普通重機最多，其次是大型重機，不合格原因多是改裝非原廠排氣管。

依台南市環保局數據，今年1月至11月底環保、警察、監理單位共執行聯合稽查42場，地點包括中西區、仁德區、東區、楠西區、龍崎區、永康區等15個行政區。經現場初步篩選屬改裝排氣管車輛進行噪音檢測457輛、不合格152輛。分貝數超標車輛，均依噪音法處新台幣1800元以上、3600元以下罰鍰。

環保局統計，經持續聯合稽查，主要幹道的東區後甲圓環與去年相較，車輛噪音不合格率由平均24%降為20%；永康區不合格率平均由39%下降為17%；位於台3線的楠西區噪音超標率由55%降為36%。

一般人都認為，大型重機一旦被攔檢，噪音一定超標。環保局統計卻顛覆既定印象。普通重機不合格數量最多，佔超標數比例55.9%(共85輛)，其次是大型重機，佔超標數比例42.1% (64輛)。不合格原因大多是改裝非原廠排氣管，或不當改裝造成。非經認證的排氣管多會拔除消音器，甚至除去觸媒轉換器，都可能造成分貝數及排廢氣量超標。

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環保局今天新聞稿表示，今年的聯合稽查也不定期加檢驗排氣，在7場加驗排氣的聯合稽查，共檢測85輛，音噪不合格27輛、排氣不合格15輛。不合格者均依法開罰，排氣超標車輛依空污法處以1500元以上、6000元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未改善，按次處罰。

環保局空氣及噪音管理科表示，民眾若發現汽機車行駛間有噪音擾寧情況，可將相片及影片上傳至環保署噪音車檢舉網站 (https://noisecar.epa.gov.tw) 。查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格者將依法開單。（編輯：孫承武）1111213

#汽機車噪音
#台南市環保局
#重機
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