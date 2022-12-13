高雄大寮6里2400戶 15日停水8小時

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）自來水公司第七管理處15日將辦理鳳山所分區管網建置及漏水調查，高雄大寮區永芳、三隆、會社、琉球、山頂、中興等6里部分區域將自15日上午9時停水到下午5時，共影響2400戶。

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台灣自來水公司發布訊息指出，第七區管理處鳳山服務所因15日將辦理鳳山所分區計量管網委外建置及漏水調查，因此大寮區永芳里、三隆里、會社里、琉球里、山頂里、中興里等6里部分區域將自15日上午9時停水至下午5時，共8小時，受影響住戶2400戶。

水公司表示，停水區域包括三隆路、仁隆街、佳隆街、信隆街、光明路三段、光明路二段、內厝路、前庄路、力行路、吉隆街、安隆街、富隆街、山頂路、忠隆街、慈隆街、捷西路、文隆街、明隆街、東隆街、林厝路、正隆街、永芳路、永隆街、琉球路、福隆街、立隆街、義隆街、至學路、興隆路、華隆街、萬丹路、青雲街、鳳林三路、仁德路一段、北興路、大信街、大寮路、昌隆街、瑞隆街、秀隆街。（編輯：謝雅竹）1111213