海外5大新高空觀景台 體驗浪漫也挑戰膽量

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紐約范德堡一號大樓SUMMIT以空中版「中央公園」為概念，採用大片的落地玻璃、反射鏡與無柱空間，打造出高空沉浸式藝術體驗，以創意無窮的方式突破邊際與界線，令人分不清虛實，讓旅客盡情感受俯瞰紐約天際線的震撼、挑戰心臟極限。（Klook提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月13日

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）許多國家都已解封，出國旅遊逐漸恢復，知名旅遊平台Klook盤點海外5個近年新開幕的觀景台，不但可感受城市浪漫氣氛，還可挑戰旅客膽量與極限。

Klook今天發布新聞稿，過去2年疫情期間，許多新景點與設施相繼開幕，其中各國可一覽高空美景的觀景台備受矚目；除了拍美照外，旅客更可從高空的透明玻璃間感受浪漫的城市氛圍，或挑戰自己的膽量與極限、享受居高臨下的震撼與快感。

Klook首先介紹紐約范德堡一號大樓SUMMIT，2021年開幕，以空中版「中央公園」為概念，採用大片的落地玻璃、反射鏡與無柱空間，打造出高空沉浸式藝術體驗，以創意無窮的方式突破邊際與界線，令人分不清虛實，不僅能讓旅客盡情感受俯瞰紐約天際線的震撼、挑戰心臟極限，更可用全新視野欣賞不同角度的紐約市中心，不論白天、日落或夜景都能令人過目不忘，將是2023年爆紅的景點之一。

其次是2020年開幕的「紐約哈德遜廣場The Edge觀景台」，標榜西半球最高的戶外觀景台，可360度一覽壯闊市景，從延伸出去的玻璃地板向下眺望高達100層高樓，體驗彷彿整個人飄在半空中的刺激感，連紐約著名地標如中央公園和自由女神像都在腳下，入夜後燈火通明的繁華景色更是浪漫無比。

杜拜2021年4月開幕的The View At The Palm觀景台，僅須3分鐘就可登上52層高樓，不僅可將杜拜標誌性的碼頭與海岸線景觀盡收眼底，更可從眼中捕捉有「世界第8大奇蹟」之稱的棕櫚島，一覽島上嘆為觀止的繁華景色。

「澀谷天空觀景台」已是東京最熱網美景點，2019年11月開幕，旅客可於澀谷上空229公尺處，360度眺望最強的東京日夜景，知名地標如晴空塔、東京鐵塔皆可一覽無遺。天氣好時更可看到日本富士山，不管是黃昏時在頂層的網格吊床上看著夕陽染紅整片天空，或是入夜後靜靜品嚐美酒欣賞繁華的東京市景，都是令人屏息的一絕感官享受。

曼谷市中心的摩天大樓「曼谷王權Mahanakhon SkyWalk觀景台」於2018年11月開幕，坐擁360度極致全景，可搭乘泰國最快速電梯直達74樓室內觀景台，零死角在高空感受繁華都會魅力；而往上至78樓更有居高臨下的玻璃天空步道，彷彿置身天堂一般，可盡情鳥瞰城市高樓美景，並在高空酒吧享用飲品和雞尾酒。（編輯：陳政偉）1111213

紐約哈德遜廣場The Edge觀景台為標榜西半球最高的戶外觀景台，可360度一覽壯闊市景，從延伸出去的玻璃地板向下眺望高達100層高樓，可體驗彷彿整個人飄在半空中的刺激感。（Klook提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月13日

杜拜The View At The Palm觀景台不僅可將杜拜標誌性的碼頭與海岸線景觀盡收眼底，更可捕捉有「世界第8大奇蹟」之稱的棕櫚島，一覽島上嘆為觀止的繁華景色。（Klook提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月13日

「澀谷天空觀景台」是東京最熱網美景點，旅客可於澀谷上空229公尺處，360度眺望最強的東京日夜景，知名地標如晴空塔、東京鐵塔皆可一覽無遺，天氣好時更可看到日本富士山。（Klook提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月13日