雙子座流星雨每小時上看150顆 北市陰雨觀賞靠運氣【直播】

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雙子座流星雨14日達到極大期，每小時流星數量上看150顆。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）雙子座流星雨明天達到極大期，每小時流星數量上看150顆，不過根據氣象局預測，台北明天將持續陰雨，想觀賞流星只能碰運氣，台北市立天文館將透過直播帶領民眾線上賞星。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，年度3大流星雨中的雙子座流星雨，今年活躍期在4日至17日期間，極大期為14日；每小時數量上看150顆。

預報指出，雙子座流星雨的輻射點約在明天晚間7時升起、隔天凌晨2時升至最高，因此明天天黑後不久，朝東方觀察就有機會看見流星，越晚越容易觀賞。

不過，天文館提醒，觀賞條件將受到月光及天氣影響，月亮約在明天晚間10時許升起，所以在此之後，較暗的流星會被月光掩蓋，建議民眾要背向月光觀賞；而台北明天天氣型態與今天差不多，所以想看流星恐怕需要碰運氣。

天文館表示，為了提供舒適且安全的觀賞方式，明天晚間7時起將透過「臺北天文館」Youtube頻道直播架設在各地的星空攝影機畫面，邀請民眾一起線上觀星。

天文館說明，雙子座流星雨的流星速度中等偏慢、秒速約33公里，出現時間通常都短於1秒，劃過後少留有餘痕，顏色各異但最明亮的會偏綠色。（編輯：方沛清）1111213