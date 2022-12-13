更多編輯台推薦新聞：
當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
文化

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞
娛樂

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄
運動

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

雙子座流星雨每小時上看150顆 北市陰雨觀賞靠運氣【直播】

2022/12/13 16:04（12/13 16:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雙子座流星雨14日達到極大期，每小時流星數量上看150顆。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）
雙子座流星雨14日達到極大期，每小時流星數量上看150顆。（圖取自台北市立天文館網頁tam.gov.taipei）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北13日電）雙子座流星雨明天達到極大期，每小時流星數量上看150顆，不過根據氣象局預測，台北明天將持續陰雨，想觀賞流星只能碰運氣，台北市立天文館將透過直播帶領民眾線上賞星。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，年度3大流星雨中的雙子座流星雨，今年活躍期在4日至17日期間，極大期為14日；每小時數量上看150顆。

預報指出，雙子座流星雨的輻射點約在明天晚間7時升起、隔天凌晨2時升至最高，因此明天天黑後不久，朝東方觀察就有機會看見流星，越晚越容易觀賞。

不過，天文館提醒，觀賞條件將受到月光及天氣影響，月亮約在明天晚間10時許升起，所以在此之後，較暗的流星會被月光掩蓋，建議民眾要背向月光觀賞；而台北明天天氣型態與今天差不多，所以想看流星恐怕需要碰運氣。

天文館表示，為了提供舒適且安全的觀賞方式，明天晚間7時起將透過「臺北天文館」Youtube頻道直播架設在各地的星空攝影機畫面，邀請民眾一起線上觀星。

天文館說明，雙子座流星雨的流星速度中等偏慢、秒速約33公里，出現時間通常都短於1秒，劃過後少留有餘痕，顏色各異但最明亮的會偏綠色。（編輯：方沛清）1111213

影片來源：臺北天文館
#流星雨
#雙子座
#台北天文館
延伸閱讀
元旦最早曙光在花蓮 北市天文館互動地圖自己查超級血月與碟型天線同框 中央大學研究生快門捕捉奇景雷雨胞上的彗星 奇蹟美照可能是唯一韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族