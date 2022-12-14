太平山17日中午後 僅開放至鳩之澤溫泉區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）林務局羅東林區管理處今天表示，依據中央氣象局天氣預報，17日受強烈冷氣團影響，太平山國家森林遊樂區氣溫可能下探攝氏0度以下，17日中午12時後，僅開放至鳩之澤溫泉區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅東林管處透過新聞稿指出，太平山區內道路有「宜專一線」及「翠峰景觀道路」2條，17日受強烈冷氣團影響，太平山氣溫可能下探攝氏0度以下，道路恐會結冰及積雪，基於用路安全，並考量午後容易有濃霧等，17日中午12時後，僅開放至鳩之澤溫泉區，此外，蹦蹦車末班車調整為上午10時30分，返程末班車為中午12時。

羅東林管處表示，為確保遊客用路安全，會在破曉之際先進行道路巡檢，也會同步進行道路破冰作業，因此18日將機動調整開園時間，並依道路結冰及積雪情形，分段開放道路通行，此外，太平山不分平假日，實施入園車輛動態總量管制，當入園車輛數達800輛時，由售票站開始預告管制，當入園車輛到達上限1000輛時，不再提供車輛入園。（編輯：方沛清）1111214