無薪假增692人 較集中在製造業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬7872人，較上期增加692人。勞動部表示，增加較集中在製造業、約300多人，也牽動相關批發零售，跟全球景氣有關。

勞動部今天公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2594家，實施人數1萬7872人。較8日公布實施家數計2525家，實施人數1萬7180人。本次家數增加69家，人數增加692人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，增加比較多集中在製造業、300多人，也觀察到汽機車相關零組件各有兩家都是60、70人，有一些汽機車零組件的協力廠商，最近有一些訂單滑落。

他說明，製造業的情況也連動到批發零售區塊，例如電子零組件、機械零組件、電信器材零組件的批發零售，也有一點增加。

他進一步說，緩步在增加、還沒停下來的還是在小型事業單位，會把相關資料給經濟部，其實經濟部也注意到了，有幾個產業已做關心，即製造業的幾個區塊，包括工具機及相關零組件、汽機車的相關零組件，或是電子相關零組件等，以及民生工業中紡織相關產業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

分析製造業無薪假增加的原因，他說，這次全球景氣趨勢，包含通膨等相關影響，會讓消費力降下來，台灣經濟又是外銷導向，當然就會產生影響。

另外，他說，支援服務業、運輸倉儲、住宿餐飲有一些增加情況，但是大致上是因為通報的時間差所致，在這一期數字進來，基本上延續實施的廠家比較多，比較沒有新增的；過年後大概就會慢慢逐漸恢復一般狀況，不會再有這麼多減班休息，年底為臨界點，過後會降滿多的。（編輯：陳政偉）1111216