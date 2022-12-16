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饋線跳脫釀停電 澎湖馬公800多戶受影響

2022/12/16 12:56（12/16 13:31 更新）
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馬公市郊的石泉、西文等里16日上午停電，共有821戶受影響；台電緊急搶修，一個多小時後全數恢復供電，停電原因調查是高壓電纜終端接頭故障，導致饋線跳脫。（台電澎湖營業處提供）中央社 111年12月16日
馬公市郊的石泉、西文等里16日上午停電，共有821戶受影響；台電緊急搶修，一個多小時後全數恢復供電，停電原因調查是高壓電纜終端接頭故障，導致饋線跳脫。（台電澎湖營業處提供）中央社 111年12月16日
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（中央社澎湖縣16日電）馬公市郊石泉等里800多用戶，今天發生停電意外，台電緊急搶修，1個多小時後全數恢復供電，停電原因調查是高壓電纜終端接頭故障，導致饋線跳脫所致。

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台電澎湖區處接受中央社記者訪問表示，馬公市郊的石泉、西文等里附近一帶，今天上午9時許，發生停電意外、共計有821戶用戶受影響，台電獲報後，線路課人員立即出動搶修，在上午10時過後全數恢復供電。

澎湖區營業處副處長顏武停表示，澎湖屬於重鹽害地區，對於供電饋線的維護，平時是透過紅外線熱影像分析儀進行監控檢測，今天馬公市郊停電原因，經查是台電的高壓電纜終端接頭，可能因天候變化，出現熱脹冷縮等現象，導致供電饋線跳脫。（編輯：謝雅竹）1111216

#台電
#顏武停
#澎湖
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