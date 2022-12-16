寒流來襲 青民協：學校應依法開放禦寒衣物穿搭

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（中央社記者陳至中台北16日電）入冬首波寒流來襲，台灣青年民主協會今天表示，已收到近1000名學生反映，學校未依法開放禦寒衣物。呼籲學校應依照教育部規定，開放在校服內、外都能穿搭保暖衣物。

過去學生要穿保暖衣物，必須塞在制服外套內，教育部於民國109年8月修訂「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，規定在天氣寒冷時，學校應開放學生在校服「內」及「外」都可加穿保暖衣物。

不過青民協今天發出新聞稿，指近日開放表單讓全國學生回報，短短一天時間內，就收到近1000名學生反映，學校仍未依法開放，對帽T、圍巾、毛帽等仍有許多限制。

青民協也發現，有學校要求學生一定要先把校服外套、毛衣等都穿上，才能再加禦寒衣物。讓人不能理解的是，學生裡面已經穿了校服，為何一定還要再穿學校的薄外套，才能再穿自己的外套，這樣「包肉粽」的穿法，上課時相當不舒服。

青民協表示，下週會更冷，希望各校落實法規，「不應讓學生連穿暖都是奢求。」同時也提醒，教育部已經數度發函，明定學校不能限制氣溫「幾度」或要達寒流標準、發布低溫特報等才能穿禦寒衣物，天氣冷熱應由學生主觀判定。

青民協指出，學校的擔心多是最外層不穿校服，會有校外人士混入校園，但其實校服很容易取得，維護校安也有許多方式可以替代。例如部分學校規定，穿便服外套須攜帶學生證供查驗，是多數學生較能接受的作法。

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教育部今天稍晚以文字回應，強調學校應尊重學生自主權及健康權，如果接獲陳情檢舉，第一時間就會查處，後續也會追蹤學校改善情形，列入私校獎補助或人員成績考核。地方政府督導服儀執行情形，自111年起已列入中央對地方政府一般教育補助款考核項目。

對於青民協指有學校要求學生一定要先把校服外套、毛衣等都穿上，才能再加自己的禦寒衣物。教育部表示，依規定校服內外都可加穿保暖衣物，制服、運動服、校服外套都屬「校服」的範疇，學生可加穿便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。（編輯：陳政偉）1111216