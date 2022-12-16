寒流將襲可能降雪 玉管處籲勿強行登頂注意落石

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）入冬首波寒流將襲，玉管處提醒，玉山主峰步道風口至主峰頂路段有積雪或結冰可能，建議登山者帶雪地裝備，配合排雲山莊人員安全指引，勿強行登頂並注意落石。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，氣象局估17日、18日寒流報到，3000公尺以上高山有降雪機率，提醒遊客道路、步道背陽處路面易結霜、結冰，應減速慢行，且高海拔地區因低壓、低氧環境易產生高山反應與急性高山症，遊客若有任何身體不適快下山。

玉管處指出，玉山主峰步道風口至主峰頂路段有積雪或結冰可能，易造成步道溼滑，近期上玉山遊客建議帶冰斧、冰爪等雪地裝備，注意登山安全，並配合排雲山莊管理人員協助檢視裝備、說明安全指引，出發前注意天氣預報、掌握充分資訊，評估自身登山安全。

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花蓮外海昨天發生芮氏規模6.2地震，5名登山者在玉山主峰附近遭落石擊中，所幸皆無大礙。玉管處表示，山莊工作人員昨天協助救人，今天接續修繕被落石砸壞的固定柱，震後山區仍有落石風險，車輛行駛台21線、台18線、台20線、台30線需注意邊坡落石。

另外，交通部公路總局第二區養護工程處表示，今天起強冷空氣南下，氣象情資顯示台7甲線、台8線、台14甲線高海拔山區路段，有較高機率出現固態降水（霰或雪）及路面結冰，提醒用路人提前確認天氣、路況及道路管制訊息，隨車攜帶雪鍊並小心慢行，轄區工務段視實際天氣狀況，不排除啟動道路管制措施。（編輯：郭諭儒）1111216