早安世界》高虹安涉詐領助理費 改列貪污被告60萬元交保
高虹安涉詐領助理費 改列貪污被告60萬元交保
台北地檢署偵辦民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日指揮調查局人員兵分8路前往立法院高虹安辦公室、住所及男友、助理等人住所搜索。檢調並以他字案被告身分傳喚高虹安、男友李忠庭、國會辦公室主任陳奐宇、助理王郁文，並約談證人黃鈴惠，晚間移送北檢複訊。檢察官漏夜複訊後，16日凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令以新台幣60萬元交保；陳奐宇、王郁文各以10萬元交保，李忠庭及黃鈴惠均無保請回。新竹市政府民政處說，高虹安若無法於12月25日宣誓就職市長，須在3個月內補行宣誓，否則將依規定補選。（看完整報導）
週末寒流中部以北下探6度 21日再迎冷氣團台北低溫13度
中央氣象局表示，16日鋒面通過、全台有雨，週末受寒流影響，17日起氣溫明顯下降，清晨北部低溫約10度，晚間至18日清晨，中部以北低溫普遍為6至7度。18日北部整天都在10度以下，19日白天回溫，預估21日又將有冷氣團來襲，台北低溫約13度。（看完整報導）
央行升息半碼打通膨 2023年經濟成長率下修至2.53%
中央銀行理監事會15日決議升息半碼，關鍵在打擊通膨預期，以達穩定物價的效果。對於台灣經濟表現，央行預期國內經濟成長降溫，下修明年經濟成長率至2.53%，低於9月預測值2.90%。至於後續貨幣政策動向，央行總裁楊金龍強調取決於經濟數據，他提醒，雖然通膨降溫，明年首季核心CPI還是高於2%，暗示明年第1季仍有可能升息。（看完整報導）
彭博全球50大最具影響力人物 台積電總裁魏哲家入選
彭博14日公布50大年度風雲人物，這項名為「彭博50」的名單涵蓋來自商業、金融、科技、政治、娛樂等領域人士，台積電總裁魏哲家榜上有名。介紹魏哲家時，彭博指台積電有充分理由成為全球最重要企業之一，除了作為全球最大晶圓代工半導體製造廠之外，台積電也在為iPhone和其他裝置提供最先進晶片方面處於龍頭地位。（看完整報導）
中國感染病例激增 上海買不到退燒藥、醫護帶疫上班引關注
伴隨防控力道鬆綁，中國COVID-19感染病例激增，布洛芬、乙醯胺酚等用於解熱鎮痛的藥品貨源吃緊，而在專家建議鮮切檸檬片泡水喝後，也掀起檸檬搶購熱潮。同時，一名四川大學華西臨床醫學院23歲學生14日晚間疑因在醫院工作時染疫仍帶病上班而逝世，引發各界對醫護普遍帶疫上班的關注。一名北京醫生表示，身邊醫護已逾半染疫。（看完整報導）
中國掀退燒藥荒 王必勝：台灣原料藥儲備足 已請藥廠擴增其他來源
對於中國疫情升溫引發藥荒，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝15日說，中國可能較缺乏乙醯胺酚、布洛芬等成分的感冒退燒藥，這2種藥國內共約有3.7個月的用量，原料藥庫存充足，但由於原料藥有5成是從中國進口，已請藥廠擴增儲備原料藥來源防範未然。食藥署藥品組科長指出，國內設有缺藥通報系統，廠商若發現無法供應，半年前就要通知食藥署，啟動協調機制尋找替代藥品，另外還有專案製造、專案輸入等方式可紓解需求。（看完整報導）
電動機車明年補助核定最多8000元 節能家電補助每台3000元
經濟部15日在行政院會報告112年淨零轉型補助措施，電動機車產業4年投入新台幣58億，民眾購買電動機車補助金額最高每輛7000元；加計環保署提供的1000元獎勵金，補助可達8000元，預計明年受惠車輛可達10.2萬輛。另一方面，為鼓勵住家與服務業多使用節能設備，明年起住家汰換冷氣、冰箱，政府將補助每台新台幣3000元。（看完整報導）
政院通過草案禁止境外勢力選舉廣告 黑金槍毒等4類犯罪者不得參選
行政院會15日通過選罷法等修正草案，明定國安犯罪、「黑金槍毒」重大犯罪、賄選以及重罪重刑4類犯罪者，不得登記為公職候選人，另外，政黨參選人若犯「搓圓仔湯」罪，政黨將遭連坐開罰。草案也增訂深偽影音移除機制，避免相關影片影響選情；而為防止境外勢力介入選舉，修法也要求選舉廣告應載明刊播者、出資者及其他相關資訊，且增訂禁止境外勢力刊播廣告影響台灣選舉活動。「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」以及「組織犯罪防制條例」部分條文修正草案經行政院院會通過後，將轉送立法院審議。（看完整報導）
防柬埔寨詐騙事件再起 政院提修法最高關7年罰2000萬
為防止類似國人為謀職被騙到柬埔寨的事件再次發生，行政院院會15日通過相關修法，增訂意圖使他人出國實行犯罪的招募他人加入犯罪組織罪，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金。（看完整報導）
反送中歌曲成香港國歌 Google拒改搜尋結果
若以中文或英文在Google搜尋「香港國歌」，抗議民眾在反送中運動期間使用的歌曲「榮耀歸香港」會是排序最前面的結果之一，政府先前要求Google移除這個搜尋結果遭拒。Google公司15日說明，建立排名系統是為了自動顯示高品質而有用的相關資訊，「不會人為操控網路自然排名以決定特定網頁的排序。」（看完整報導）
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