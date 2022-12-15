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彭博全球50大最具影響力人物 台積電總裁魏哲家入選

2022/12/15 13:16（12/15 13:30 更新）
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彭博公布50大年度風雲人物「彭博50」名單，台積電總裁魏哲家榜上有名。（中央社檔案照片）
彭博公布50大年度風雲人物「彭博50」名單，台積電總裁魏哲家榜上有名。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約14日綜合外電報導）彭博今天公布50大年度風雲人物，這項名為「彭博50」（Bloomberg 50）的名單涵蓋來自商業、金融、科學與科技、政治、娛樂等領域人士，台積電總裁魏哲家榜上有名。

其他上榜人士還包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、美國出生的滑雪選手谷愛凌、TikTok執行長周受資、女網名將小威廉絲（Serena Williams）、好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）等。

韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）也獲彭博讚嘆說它這個「無生命物體做出了震撼人心之事」，進而雀屏中選。

而在介紹魏哲家時，彭博指出，台積電有充分理由成為全球最重要的企業之一。除了作為全球最大晶圓代工半導體製造廠之外，台積電也在為iPhone和其他裝置提供最先進晶片方面處於龍頭地位。

彭博報導說，在魏哲家帶領下，台積電還鞏固了作為超微公司（AMD）和特斯拉公司（Tesla Inc.）等數十家科技巨頭首選的晶片製造商地位。

報導說，擁有耶魯大學電機工程博士學位的魏哲家目前最大挑戰，就是減緩美國等國在有關台積電太易受到地緣政治緊張局勢影響的隱憂，畢竟，台積電的業務對民用和軍用技術都至關重要。對此，魏哲家正投入大筆資金向外擴廠，主要製造基地延伸至日本和美國亞利桑那州。

由於拜登8月簽署法案，為企業在美國生產半導體提供500億美元獎勵，台積電可能獲得數十億美元的補貼。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111215

#彭博50
#台積電
#魏哲家
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