魏哲家看好台積電前景 連2個月加碼400張股票力挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）台積電總裁魏哲家繼10月加碼買進200張台積電股票後，11月再加碼買進200張台積電股票，連續2個月共買進400張股票。台積電表示，魏哲家是看好前景。

據公開資訊觀測站資料顯示，魏哲家11月自集中交易市場加碼買進200張台積電股票，持股增至6279張。若以台積電11月股價介於378.5至498元計，魏哲家加碼金額超過7570萬元。

魏哲家於10月17日一口氣質設1600張台積電股票，並隨即於10月自集中交易市場加碼買進200張台積電股票。魏哲家連續2個月共加碼400張台積電股票，台積電對此表示，魏哲家加碼買進股票，是看好前景。

除魏哲家外，台積電歐亞業務暨研究發展/技術研究資深副總侯永清、業務開發資深副總經理張曉強、研究發展副總經理吳顯揚、葉主輝、魯立忠和企業規劃組織副總經理李俊賢等多位主管11月也同步加碼台積電股票。

法人表示，魏哲家及台積電多位主管加碼買進自家公司股票，以實際動作展現對台積電前景的信心，應有助提振市場多頭士氣。（編輯：林淑媛）1111215