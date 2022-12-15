台灣積體電路、電動自行車奪歐盟市占率雙冠王

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經濟部15日公布統計指出，累計今年1至9月，台灣的積體電路、電動自行車在歐盟進口市場雙居各國之冠，是台灣在歐盟最具競爭力的兩項產品。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）經濟部今天公布統計指出，累計今年1至9月，台灣的積體電路、電動自行車在歐盟進口市場市占率，分別高達20.8%、53.1%，雙居各國之冠，是台灣在歐盟最具競爭力的兩項產品。

經濟部統計處發布產業經濟統計簡訊指出，台灣在歐盟最具市場競爭力的產品為積體電路與電動自行車。在今年1至9月期間，台灣的積體電路在歐洲進口市場市占率高達20.8%，超越馬來西亞18.5%、中國13.4%，居各國之冠，且比去年全年18.7%上升2.1個百分點。

統計處說明，因國際大廠近期在以色列擴大投資晶圓廠，讓以色列對歐盟的積體電路出口大幅成長，在1至9月期間市占率達9.5%，超越美國的7.9%，位居第4。

在電動自行車方面，統計處指出，因疫情改變人們通勤習慣，加上環保考量、政府補助政策，都推升歐洲人對電動自行車的需求，也帶動台灣的電動自行車持續熱銷。

因此在今年前9個月，台灣電動自行車在歐盟市占率高達53.1%，雖比2021年全年的57.5%下降4.4個百分點，但仍居各國之冠，大幅領先瑞士的15.6%、越南12.3%以及中國的9%。

此外，統計處說明，歐盟為台灣第4大出口市場，而在2019至2020年期間，受到歐盟對進口鋼品實施防衛措施、美中貿易紛爭及疫情等因素影響，台灣對歐盟出口連2年呈負成長。

到2021年，隨著疫情趨緩，全球景氣回溫，車用電子、高效能運算等半導體需求殷切，加上筆電、伺服器等遠距設備以及電動自行車需求暢旺，帶動台灣對歐盟出口金額達318億美元，創歷年新高，年增達38.9%。

統計處指出，直到2022年，受俄烏戰爭、通膨壓力上升、終端市場需求放緩，以及基期較高等因素影響，1至11月台灣對歐盟出口的累計金額增幅縮小至11.6%，但歐盟仍為台灣的第4大出口市場。

按各歐盟成員國觀察，今年前11個月，台灣出口歐盟的金額中，以德國81.7億美元、占25.3%居首，其次則為荷蘭80.9億美元、占25.1%，義大利則為27億美元、占8.4%居第3，前3大國家就占了台灣出口歐盟金額58.8%。（編輯：林興盟）1111215