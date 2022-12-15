台積電完成填息 台股震盪小跌5.23點

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（中央社記者張建中台北15日電）台股今天上下震盪達106.84點，盤中下探14649.54點，最高達14756.38點，終場收在14734.13點，小跌5.23點，力守14700點月線關卡。台積電順利完成填息，旅遊、軍工族群大漲，為盤面焦點。

台股加權指數收在14734.13點，下跌5.23點，跌幅約0.04%，成交值新台幣1922.19億元。

台積電第2季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，台積電股價開低震盪走高，於11時20分攀高至480.5元，順利完成填息，終場收在480.5元。因聯發科等權值股紛紛走跌，整體電子類股指數下跌約0.24%。

傳統產業股漲跌互見，散裝航商慧洋-KY預期在碳排環保新規上路縮減運力供給下，明年換約將有5%至6%的漲幅，激勵股價勁揚近8%，收在63.5元，帶動整體航運類股指數漲2.47%。

鋼市反彈契機浮現，激勵中鋼、中鴻及燁輝等股價紛紛走高，推升整體鋼鐵類股指數上揚逾1%。觀光類股也有不錯表現，類股指數同步上漲逾1%。

中華、和泰車及裕日車股價紛紛滑落，影響整體汽車類股指數下挫達1.35%，表現相對疲弱。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，隨著時間接近年終，外資即將休假，後續內資動向將是左右台股走向的關鍵。（編輯：張均懋）1111215