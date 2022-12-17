放假溜孩新選擇 台電綠潮世代展免費展至明年2月

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）父母週末帶小孩出遊，總希望能夠寓教於樂。台電與國立臺灣科學教育館首度合辦的「綠潮世代：前進！永續能源島」微型展，16日正式開展，免費展出至明年2月底，成為家長放假溜孩的新選擇。

台電綠能展館電幻1號所，繼與海科館、科博館及科工館串聯館際合作後，如今再度「出走」，與國立臺灣科學教育館首度合辦「綠潮世代：前進！永續能源島」微型展。

台電16日於科教館舉辦「綠潮世代：前進！永續能源島」微型展開幕典禮，現場由科教館館長劉火欽、台電公眾服務處副處長陳智宏等人共同揭幕。

台電今天發布新聞稿指出，此展覽結合互動特色，現場打造融入電力調度概念的趣味球池，以及大型塗鴉儲能貨櫃，還有巨型蠟筆可拍可愛美照；展覽將於科教館8樓中廊免費展出至明年2月底，期間也有多場DIY活動，適合大小朋友同樂。

台電說明，位於新板特區的「電幻1號所」是全台首座建於變電所上的綠能主題展館，希望透過教育、藝術與科技等情境式體驗翻轉能源教育，創造與社會有感溝通。

而這次「綠潮世代」微型展包含「捉住自然裡的電」、「電力供需不浪費」、「光儲．電幻之旅」3大主題，首區把「縮小版電幻1號所」搬到現場，以移動式展具呈現電力起源法拉第電磁感應原理和五大再生能源，第2主題區則透過互動多媒體及電流互動球池，讓小朋友玩樂之餘，還可化身電力調度員，挑戰維持電力供需平衡。

第3主題區「光儲．電幻之旅」則以國內首座「光儲合一」結合太陽光電場與儲能的台南鹽田光電儲能系統為範本，打造超大造型塗鴉貨櫃，參觀還可在現場自由創意彩繪，象徵添加能量並儲存，還有超好拍的130公分巨型蠟筆。

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現場特別將電幻1號所超人氣設施「VR六軸手臂機器人」迷你版移至科教館展區，機器人還會跟著展覽內容擺動起舞。

台電表示，「綠潮世代：前進！永續能源島」展期即日起至明年2月28日，於科教館八樓中廊免費展出，每週一休館、國定假日及特定假日除外；期間同步與科教館合作推出能源繪本玩科學、能源餐桌及風力士手作工作坊等9場系列活動，詳情可參考電幻1號所FB粉絲專頁。 （編輯：郭無患）1111217