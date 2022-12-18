台鐵26處邊坡落石告警系統 112年汛期前上線

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台鐵18日表示，111年底前將完成22處路線邊坡加固改善工程及26處落石告警系統建置，大約需3至4個月AI學習及調校，112年汛期前可上線營運，持續提升列車行車運轉安全。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月18日

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）台鐵今天表示，26處邊坡落石告警系統將在今年底完工，大約需3至4個月AI學習及調校，明年汛期前可上線營運，提升鐵道邊坡防護保障。

台鐵發布新聞稿指出，今年底前將完成22處路線邊坡加固改善工程及26處落石告警系統建置，持續提升列車行車運轉安全。

台鐵表示，今年地震與豪雨等極端天候較以往顯著，邊坡加固改善及落石告警系統工程能依照既定進度達標，實屬不易。

台鐵指出，26處落石告警系統年底完工後，需要約3至4個月的AI（人工智慧）學習及調校，明年汛期前可正式上線營運，區域內的車站、工務段及在台北的綜合調度所都能遠端連線監看，為邊坡防護多加一份保障。

台鐵局長杜微日前視察平溪線邊坡全生命週期維護管理（預警及維護管理系統）統包工程，並實地赴平溪、十分等地了解工地現場及工程進度，期許未來系統養護及運作，務必要依SOP（標準作業程序）規定執行，確保效力及安全。

台鐵在「鐵路行車安全改善6年計畫」內，針對部分位處高邊坡或陡峭邊坡，有落石、土石流等潛在危險因子且難以工程手段改善的路段，以統包工程建置邊坡落石告警系統。

台鐵表示，落石告警系統以AI辨識方式，透過深度學習進行軌道異物（超過鋼軌面）辨識，並發送告警訊息即時通知，以利各單位及時應對。（編輯：張雅淨）1111218