太平山清晨零下 霧淞美景遊客讚嘆

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宜蘭縣太平山國家森林遊樂區18日清晨氣溫已下探攝氏零下，但因水氣不足未如預期下雪，不過霧淞美景搭配一早的晴天，也令許多民眾讚嘆。（太平山國家森林遊樂區提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月18日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天清晨氣溫已下探攝氏零下，但因水氣不足未如預期下雪，主要以結霜及霧淞為主，雖然沒下雪，不過霧淞美景搭配一早的晴天，也令許多民眾讚嘆。

中央氣象局觀測指出，太平山翠峰湖上午8時10分低溫攝氏零下4度。

有遊客戴上帽子穿著厚重外套和雨衣，一早就抵達太平山，這名遊客說，連雪鏈都準備好了，期待能親眼看到下雪美景。

園區表示，基於旅遊安全，提醒要上山的民眾，行前務必查詢機動管制措施及做好保暖的準備，此外，園區不分平假日，實施動態總量車輛管制，維持區內車輛數上限1000輛，至於園區內的蹦蹦車，則正常發車。（編輯：張銘坤）1111218