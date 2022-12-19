私中盟籲暫緩修國民教育法 教育部：未調整招生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北19日電）從私校退場條例、私校法修法，到近日國民教育法修訂，全國私立中學聯盟今天指出，政府僅聆聽部分教育團體意見，影響私校招生權益，呼籲暫緩修法；教育部回應，有關學區劃分、招生事宜，新制與現行法規一致。

全國80所私立中學今天中午舉行線上會議，宣布成立全國私立中學聯盟，希望為全國私校發聲，「私中盟」今天透過新聞稿表示， 國民教育法近日將逐條審查，行政院版修法草案增加39條，涉及私校學區劃分及招生條文，未找私校研商、未辦公聽會廣徵意見，引發私校疑慮。

針對國民教育法修法，私中盟認為，隨著108新課綱上路，法條確實有重新修正必要，但私校學區劃分及招生規定牽涉甚廣，不能貿然片面決定；常態編班與教學正常化相關規範，因應時空環境改變，也有重新檢討與思辯必要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

私中盟認為，新課綱精神在適性揚才，要追求的是優質與精緻，不是齊頭與平庸，更不能是一刀切的思維；立法院應暫緩國民教育法修法，希望教育部本著程序正義原則，舉行公聽會廣納眾議，讓法案修訂能更周延完備。

對此，教育部今天晚間以文字回覆，這次行政院提送立法院審議的國民教育法修正案，有關私立國民小學及國民中學的學區劃分、招生事宜，經查與現行國教法的規定一致，並未調整。（編輯：陳仁華）1111219