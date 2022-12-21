台鐵工會揚言春節罷工 王國材：不會發生

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（中央社記者余曉涵台北21日電）台鐵工會不滿公司化子法未達成共識就公告，揚言春節將罷工停駛。對此，交通部長王國材今天回應，這段期間協商都是理性的，偶爾像家人吵架馬上就會化解，不會有這樣的狀況發生。

立法院交通委員會今天審查行政院函請審議「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」等70案。

由於昨天台灣鐵路工會（企業工會）不滿公司化子法中有關車輛的維修與重置費用未達成共識就公告，揚言春節將罷工停駛。對此，交通部長王國材會前接受媒體聯訪表示，這段期間子法的溝通，工會還有勞資雙方都是希望未來台鐵公司可以更好，因此雙方有很多不同意見。

王國材說，昨天預告的「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，工會希望維修費用政府可以出一點，這部分會持續溝通，且這個是預告，不是公告。

「偶爾像家人吵架，馬上就會化解」王國材指出，這段期間協商都是理性的，希望公司有更好的狀況，對於春節停駛，「不會有這樣的狀況發生。」（編輯：謝雅竹）1111221