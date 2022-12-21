食藥署戳破臍帶血迷思 善用5天審閱期冷靜評估

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）新手爸媽想透過保存寶寶臍帶血，以備未來治療疾病需求，但食藥署提醒，目前臍帶血在醫學上效用多數處於臨床試驗階段，未來醫療應用發展存有不確定性，可善用5天審閱期冷靜評估。

衛福部食藥署今天上午記者會，介紹臍帶血保存選擇注意事項，食藥署品質監督管理組科長梁玉君說，新手爸媽應注意3件事，保存場所符合品質標準、應具衛生局核備字號，及合理收費項目比例，包含簽約費不得超過契約總金額10%、保存費不能低於契約10%及處理費應包括運送費和檢驗費。

臍帶血寄存週期長達10至20年、費用高，梁玉君提醒，新手爸媽可善用至少5天契約審閱期，看清楚契約內容，詢問處理及保存方式，確認不同方案優缺點及價差；除廣告也視為契約內容一部分，對於業務員口頭承諾事項，應留下相關書面資料及錄音檔並要求納入契約，減少未來消費糾紛。

據食藥署統計，全台共有17個臍帶血保存庫，以新北市7庫最多、台北市4庫次之，再者是桃園2庫，及台中市、花蓮縣、新竹、台南各1庫。花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心主任楊國梁分享臨床使用經驗，他說，臍帶血可治療血液疾病，包含白血病及地中海型貧血等。

楊國梁說，臍帶血是新生兒的幹細胞，比較原始，優點是排斥性較溫和，以血液疾病配型而言，是最容易配對成功的，人類白血球抗原（HLA）只要6分之4吻合，就能治療別人；但臍帶血的缺點是血容量很少，若病患體重超過25公斤，就可能需要使用2份或2份以上，甚至仍有1人耗費9袋才完成移植。

楊國梁表示，以慈濟臍帶血保存庫而言，沒有預設任何條件，任何有需要者都可以使用臍帶血，過去20多年，沒有捐贈者自體使用經驗，病患都是使用別人的臍帶血治療，其中一個原因是有些醫師會擔心，捐贈的病人疾病具遺傳性，臍帶血若有致病基因，可能輸入自己的，仍無法解決問題。

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楊國梁認為，若新手爸媽經濟能力許可，想幫寶寶存臍帶血，可用買保險的心態，決定是否儲存，需要有心理準備，臍帶血未來不一定能直接使用在寶寶身上，其實不妨使用在孩子未來的學費，讓孩子多學習才藝。

臍帶血未來醫療應用發展，仍具高度不確定性，但楊國梁分享，現階段臍帶血也用於臨床試驗，如中風、腦性麻痺、自閉症、肢體障礙等，花蓮慈濟已在3個月前完成急性腦中風臨床試驗，共有6名受試者，其中1人恢復至可以完成細微動作，如使用筷子程度。（編輯：陳政偉）1111221