營養3高翼豆新品種8年育成 汆燙1分鐘即可嘗鮮

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農委會台東區農業改良場21日在台北舉行記者會，發表費時8年再育成的翼豆新品種「台東2號—春豐」（左），產量是「台東1號—青翠」（右）的1.6倍。中央社記者楊淑閔攝 111年12月21日

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）高纖、高鐵、高鈣，又名楊桃豆的翼豆不易規格化量產，台東區農改場費時8年，再育成新品種「台東2號-春豐」，不僅產量是「台東1號-青翠」1.6倍，汆燙1分鐘就能撈起食用。

行政院農業委員會台東區農業改良場今天召開「料理好上手的翼豆新品種『台東2號-春豐』發布」記者會。

台東區農改場現場示範長度僅略長於豌豆莢、12到14公分的「台東2號-春豐」輕鬆料理法。先將洗淨的翼豆蒂頭、蒂尾切除，再對切，接著放入滾水汆燙1分鐘，撈起就能沾醬嘗鮮。台東區農改場場長陳信言說，全程僅5分鐘，輕鬆好料理，也可以熱炒、酥炸食用，是主婦新福音。

陳信言說明，翼豆嫩莢凸出四稜，形狀如翼，故名翼豆，也常被稱作四角豆，對切形狀跟楊桃神似，又叫楊桃豆；阿美族語Fadas，卑南族語Latak；原產於非洲、東南亞，1910年引入台灣，營養價值高，高纖、高鐵、高鈣。

他並說，「台東2號-春豐」品種來源為亞蔬－世界蔬菜中心，豆莢長度僅12到14公分、厚度0.5到0.8公分，好料理；2018年發表的「台東1號-青翠」品種則來自台東，豆莢長度18到20公分、厚度0.8到1.2公分，料理久一點。

育成「台東2號-春豐」的台東區農業改良場作物改良課副研究員薛銘童說，「台東2號-春豐」的春作產期長是另一大特色，跟「台東1號-青翠」一樣是2月下旬播種，3月採收，但可採收到6月下旬，比「台東1號-青翠」採收到5月中旬多出1個半月；因此「台東2號-春豐」春作產量每公頃15公噸，是「台東1號-青翠」9.3公噸的1.6倍。

秋作部分，這兩個品種都是8月播種，11月採收到2月下旬，不過「台東2號-春豐」產量每公頃13公噸，仍比「台東1號-青翠」的11.5公噸高。薛銘童說，對農民非常有利。

陳信言說，預計明年上半年可取得品種權，農民申請授權後，可望在8月播種生產、11月採收上市；目前可先到超市購買「台東1號-青翠」，150公克一盒新台幣45元。（編輯：陳政偉）1111221