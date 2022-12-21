台美生態學校認證 虎山實小亞洲第1所獲永久綠旗

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（中央社記者張榮祥台南21日電）以「生態小學、孩子的探索樂園」為理念的台南市仁德區虎山實驗小學，今天在2022年台美生態學校認證表揚暨成果發表會中，成為亞洲第1所榮獲永久綠旗認證的學校。

由行政院環保署及美國環保署共同推動多年的「台美生態學校聯盟」，今天在宜蘭市舉辦2022年台美生態學校認證表揚暨成果發表會，台南市歸南國小獲銅牌認證，竹橋國中、將軍國中及西港國中獲銀牌認證。

至於經過11年環境教育深耕淬鍊的虎山實小，則成為亞洲第1所榮獲永久綠旗認證的學校。資料顯示，虎山實小前身是車路墘尋常小學校、豐榮國民學校，與車路墘製糖所（仁德糖廠）關係密切，推行「4學季制」及聯合國Eco School系統後，獲得3面綠旗。

台南市政府發布新聞稿指出，推動綠能永續城市是重要市政目標，台南市首創及推動低碳校園標章認證制度，透過學校教育力量，讓環境生態保護的種子從小扎根，希望台南市的學校持續和國際交流合作接軌。

教育局長鄭新輝表示，台南市在台美生態認證學校成績斐然，目前已有2所綠旗學校、21所銀牌學校獲得認證；教育局近年也開始推動銜接聯合國SDGs（永續發展目標）17項指標融入環境教育計畫推動主軸，營造友善、低碳、永續發展的校園環境。

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虎山實小校長林勇成說，台美生態學校強調以孩子為主角，鼓勵學校帶著孩子盤點校園現況，包括孩子們的環境行動、環境學習地圖、守護環境大會師、自主探究學習的獨立研究發表、環境紀錄片發表等。

他表示，虎山實小在2015年、2018年及2020年分別獲得3次生態學校最高榮譽的綠旗認證，今年又榮獲亞洲永久綠旗；虎山實小將持續帶領孩子主動關懷環境及具體落實環境行動。（編輯：陳仁華）1111221