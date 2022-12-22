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高雄以北低溫特報 吳德榮：26日前下探5度

2022/12/22 08:42（12/22 09:13 更新）
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氣象專家吳德榮表示，23日至26日平地最低溫下探5度。圖為台北捷運中山站街區往來民眾。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，23日至26日平地最低溫下探5度。圖為台北捷運中山站街區往來民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天發布低溫特報，高雄以北有局部攝氏10度以下低溫，今天清晨平地最低溫為桃園市大溪區6.5度。氣象專家吳德榮表示，明天至26日寒流加輻射冷卻作用，本島平地最低溫下探5度。

中央氣象局今天發布低溫特報，寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，今日高雄以北、南投、宜蘭地區及金門易有局部10度以下（黃色燈號）氣溫發生。

根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為桃園市大溪區6.5度、新北市樹林區6.7度、基隆市七堵區6.8度。台北市則以北投區7.6度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日寒流逐漸南下，各地晴朗穩定，白天晴冷、早晚氣溫低，日夜溫差大。

吳德榮指出，明天至26日清晨寒流籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，本島平地的最低氣溫將降至5度以下。民眾應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害發生。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，26日白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷；27、28日西半部仍晴朗穩定，氣溫續升，白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大，東半部水氣增多、偶有局部短暫雨。（編輯：謝雅竹）1111222

#吳德榮
#中央氣象局
#高雄
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