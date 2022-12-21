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北極鋒面來勢洶洶 美國北部料出現零下57°C酷寒

2022/12/21 19:06
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（中央社密蘇里州堪薩斯市20日綜合外電報導）美國大片地區即將面臨危險的零下低溫、刺骨寒風和暴風雪天候，數以百萬計準備過節旅行民眾的計畫預料將被打亂。

天氣預報人員表示，寒冷的天候今天早晨開始侵襲太平洋西北地區，預料接下來將襲向洛磯山脈地區北部，接著讓大平原地帶陷入天寒地凍，再讓中西部地區被大雪覆蓋。到了23日，北極鋒面預料會將刺骨嚴寒散布到南方佛羅里達州。

美聯社報導，全美各地當局擔心可能發生停電狀況，警告民眾採取預防措施保護年長者、遊民和牲口，若可以的話也盡量延後出遊。

美國最北部的地區可能會出現逼近攝氏零下57度的寒風，足以在短短幾分鐘內讓皮膚出現凍瘡。

即使是最溫暖的幾個州也正在為最糟情形做準備。德州官員希望能避免重蹈去年2月風暴的覆轍，當時有數以百萬計民眾無電可用，有些人甚至面臨數日斷電情形。以南遠至佛州中部預料到了週末將出現接近零度低溫。

氣溫將急劇下降。在丹佛（Denver），明天氣溫將在攝氏10度左右，到了22日，氣溫預料將一口氣跌至攝氏零下18度。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）說法，愛達荷州、蒙大拿州和懷俄明州預料將降下大雪，美國中部各地將出現強烈寒風。

馬里蘭州大學園（College Park）國家氣象局主要氣象播報員歐拉維克（Bob Oravec）表示：「若強風和大雪導致出現種種延誤情況，我並不會感到意外。」（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1111221

#美國
#歐拉維克
#美國國家氣象局
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