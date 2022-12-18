本季最強寒流襲日本 山形雪深162公分九州也積雪

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本多數地區正受到今年冬天最強等級寒流影響，位於東北的山形縣大藏村截至今天上午最深積雪達162公分，連位處西南方的九州地方也都出現降雪及積雪的情況。

日本富士新聞網報導，寒流這兩天將影響多數靠日本海側地區，當地民眾必須嚴防暴風雪或大雪。

今天位於日本海側地區受上空強烈寒流影響，截至上午11時止，山形縣大藏村最深積雪達162公分，鳥取市積雪也有9公分。九州地方今天也降雪，長崎市積雪1公分，可以看到當地孩童開心地玩雪。

日本放送協會（NHK）報導，截至今天上午11時止，新潟縣魚沼市積雪71公分、北海道札幌市積雪33公分、福島縣會津若松市積雪21公分。位處九州地方平地的佐賀市，一度也被觀測到4公分積雪。

九州地方的鹿兒島地方氣象台今天上午確認鹿兒島市內已降雪，宣布降下當地入冬後第一場雪（初雪），較去年提早8天，也較往年平均提早19天。

鹿兒島市郊地區的道路與民宅屋頂，可以看到10公分到20公分左右的積雪。

根據預測，到12月19日上午的24小時降雪量，新潟縣可能達100公分、北陸及東北地方為70公分、近畿及中國地方60公分、北海道40公分，連九州北部也可能有20公分。

日本氣象廳呼籲民眾留意大雪與暴風雪對交通帶來的影響，及積雪可能造成的停電與雪崩等狀況。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111218