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文獻首例成人自發性腹股溝瘀青 登國際期刊

2022/12/22 15:06
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）新生兒身上常見的腹股溝瘀青，竟在52歲男性身上出現，為全球文獻首例，屏東基督教醫院發現後，與馬來西亞理科大學醫學院教授李永葉將治療過程寫成論文，登上英國醫院醫學雜誌。

屏基今天發布新聞稿指出，一名52歲男性，因C肝帶原合併肝硬化導致肝昏迷，意識不清送到急診緊急住院，住院第2天，胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮在病人的右側腹股溝發現約15公分的瘀青，由於病人沒有遭遇外力碰撞，在抽血及電腦斷層檢查後，排除急性胰臟炎、後腹腔出血的可能。

屏基表示，病人因有大量腹水及肝臟脾臟腫大，於是再抽驗腹水，發現腹水為出血性轉滲液，胃鏡也發現胃黏膜有蛇皮狀的紅腫，呈現肝門靜脈高壓的狀態。病人最後因為上消化道大出血而不幸離世。

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屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮表示，自發性的腹股溝瘀青（stabler's sign），通常出現在小孩後腹腔出血或新生兒出生時經產道造成肝撕裂，文獻上沒有成人案例，在教授李永葉協助下將案例寫成論文投稿英國醫院醫學雜誌（British Journal of Hospital Medicine），今年10月通過審核刊登。

蔡元榮提醒民眾，B型肝炎、C型肝炎等慢性病毒性肝炎是導致肝癌的主要原因之一，慢性病毒性肝炎絕大部分沒有症狀，可以到醫療院所做B、C肝的篩檢並定期追蹤。尤其肝病患者若常出現不明原因的瘀青，就要留意是否肝病惡化，儘快接受檢查。（編輯：黃世雅）1111222

#蔡元榮
#李永葉
#屏基
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