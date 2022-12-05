2公分膽結石造成腸阻塞 高醫罕見病例登國際期刊

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院一般及消化外科主治醫師吳柏宣（左）在臨床工作之餘，指導高醫大醫學系見習醫師賴元韜（右），將具教學意義的「膽石性腸阻塞」病例撰寫成論文，獲登國際頂尖醫學期刊。（高醫提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）74歲婦人因腹痛、噁心嘔吐送高醫急診，檢查出是2公分大的膽結石進入腸胃道，造成腸阻塞，病例罕見。主治醫師指導初次投稿的見習醫師撰寫論文，獲登國際頂尖醫學期刊。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天新聞稿表示，一般及消化系外科醫師吳柏宣在臨床工作之餘，指導高醫大醫學系見習醫師賴元韜，將這起具教學意義的「膽石性腸阻塞」病例撰寫成論文，獲登今年9月的國際頂尖醫學期刊「新英格蘭醫學期刊（The New England Journal of Medicine）」。

吳柏宣表示，病患與家屬聽到膽結石居然也會跑進小腸裡，並造成腸阻塞，都深感訝異，所幸74歲婦人經緊急安排手術將腸壁切開，取出一顆約2公分堅硬的膽結石後恢復良好，已能正常飲食。

吳柏宣說，膽囊結石併發腸阻塞發生率僅0.3%，原因可能是結石長期刺激膽囊造成慢性膽囊炎，與腸道形成廔管，進而掉入小腸導致阻塞。由於目前膽囊結石沒有預防性藥物，建議從日常生活飲食少油、高纖來預防膽汁過濃，並改善高血脂與體重過重；另多喝水、多運動，也有助減少結石發生機率。

吳柏宣指出，醫學生訓練中，病歷寫作可以訓練思考邏輯與診斷流程，且投稿不但提升學生寫作的動機，也讓國際看見醫學生的努力成果。

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目前就讀醫學系6年級的賴元韜，在就讀5年級時遇此病例，之前未有國際期刊投稿經驗的他，初試啼聲一鳴驚人。賴元韜開心說，過去對醫學期刊發表沒有深刻概念，但在師長鼓勵下，將手術過程寫成病歷摘要、把檢查圖片整理成期刊規格，很幸運能被重要期刊接受，也讓自己對於學術投稿有更深認識。

高醫大附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，「新英格蘭醫學期刊」是全世界排名前3名綜合性醫學期刊，影響力深遠，是醫療人員論文發表重要指標之一。高醫注重醫學研究、精實教學與創新服務，鼓勵醫師將病歷寫作落實醫學生臨床教育，更紮根醫學研究，將艱深臨床疾病化為極具教學價值論文。（編輯：孫承武）1111205