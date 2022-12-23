禽流感病毒襲彰化5禽場 共撲殺逾3萬隻雞鴨鵝

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彰化縣竹塘鄉2場土雞場及1場肉鴨場、二林鎮1場土雞場、埔心鄉1場肉鵝場確認感染禽流感病毒，5處禽場22日共撲殺2萬8911隻土雞、839隻肉鴨、2015隻肉鵝。（彰化縣動物防疫所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年12月23日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）冬季是禽流感好發季節，竹塘鄉2場土雞場及1場肉鴨場、二林鎮1場土雞場、埔心鄉1場肉鵝場確認感染禽流感病毒，這5處禽場昨天共撲殺2萬8911隻土雞、839隻肉鴨、2015隻肉鵝。

彰化縣動物防疫所今天發布新聞稿表示，12月16日接獲竹塘鄉2場土雞場、二林鎮1場土雞場主動通報場內雞隻異常死亡，防疫所立即派員進行移動管制並將病雞送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，20日確認感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。

動物防疫所表示，竹塘鄉1場肉鴨場、埔心鄉1場肉鵝場由動防所執行主動採樣監測，21日經家畜衛生試驗所確認感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員昨天完成這5處禽場撲殺清場及消毒工作，共撲殺2萬8911隻土雞、839隻肉鴨、2015隻肉鵝。

動防所長董孟治透過新聞稿表示，近期全球H5N1亞型疫情嚴峻，過境台灣候鳥路徑上游國家如韓國、日本近期持續發生H5N1亞型高病原家禽流行性感冒疫情，國內禽場自11月下旬也陸續發生H5N1亞型高病原性禽流感疫情，台灣目前進入候鳥、野鳥飛來度冬季節，候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入台灣禽場風險升高。

董孟治說，冬季是禽流感好發季節，近期因冷氣團及寒流影響，氣溫急遽下降、早晚溫差大，易造成家禽高度緊迫，使家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者落實生物安全措施，若發現家禽異常死亡或攝食量、飲水量、產蛋率異常下降，應立即通報動物防疫機關，以利即時發現疑似案例與處置，避免疫情擴散。（編輯：謝雅竹）1111223