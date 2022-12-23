酒駕視角虛擬實境體驗風險 互動式宣導平台上線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北23日電）台灣首個以酒駕者為第一視角出發的互動式反酒駕宣導平台上線，引入虛擬實境體驗，讓使用者以問答形式與酒駕者對談，瞭解酒駕帶來的致命風險。

酒商台灣帝亞吉歐今天舉行記者會宣布，推出全新酒駕防制互動式線上教育平台Wrong Side of The Road酒後心聲，要顛覆傳統反酒駕宣傳模式，提供深入人心的互動體驗，要讓使用者了解酒後駕駛的後果與影響。

台灣帝亞吉歐業務部總監梁殷禎說，Wrong Side of The Road酒後心聲展示一系列在台灣真人真事拍攝、記錄酒駕者經驗分享影片，也是首個以酒駕者為第一視角出發的互動式反酒駕宣導平台上線，引入虛擬實境體驗，讓使用者以問答形式與酒駕者對談，瞭解酒駕的致命風險。

梁殷禎表示，這是一樣全球性的計畫，目前在50個國家及地區推出，也與代駕業者合作，讓代駕司機進行教育訓練溝通。

交通部道路安全委員會執行秘書黃運貴表示，在聚會或天候比較冷時，喝酒在所難免，但「酒後不開車，開車不喝酒」的標語，已經是朗朗上口及深入人心，顯示酒駕防制已經有發揮相當成效。

黃運貴表示，去年國內酒駕死亡人數是311人，10年前卻是900多人，今年1到10月是206人，又比去年同期減少，但對酒駕零容忍，希望朝零死亡願景邁進。

因酒駕受傷的陳海靜在會中分享，她19歲時因為貪玩，酒後騎車以時速100公里的速度撞上橋墩，造成顏面及永久嗅覺受損。她說，當她清醒時已經在醫院裡，因為臉破了一個洞，在21天內開了3次刀。

「酒駕是種蓄意謀殺。」陳海靜指出，過程中最痛苦的是讓媽媽很難過，甚至為了不讓媽媽擔心，還忍著不喝水直到出現幻覺。

酒駕者王誠中的家人因為酒駕者肇事身故，讓他對酒駕者深惡痛絕。王誠中說，某次工作聚會後因為下雨找不到代駕者，冒險酒駕載兒子返家，做了最壞示範，不過幸運的是他沒有成為肇事者，也沒有因此受傷，但不是每個人都像他一樣幸運。

馬偕紀念醫院精神醫學部主治醫師方俊凱說，很多醫師都認為戒酒應該就是滴酒不沾，但他認為戒酒戒到零有些問題，因為酒不是毒品，喝酒也不是犯罪行為，而是酒後開車等才是問題。

方俊凱指出，應該要飲酒減害的方向著手，講解醫療知識其實效用不大，但讓酒駕者分享經驗反而是最有效的宣傳方法。（編輯：管中維）1111223

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。