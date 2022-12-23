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宜花東公共運輸轉乘優惠 112年持續實施

2022/12/23 16:10
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（中央社記者余曉涵台北23日電）公路總局今天表示，明年將繼續推出宜花東公共運輸轉乘優惠，民眾只要使用電子票證搭乘鐵路、國道客運、公路客運等進行轉乘後，可享公路客運基本里程或市區客運一段票免費優惠。

交通部公路總局今天在例行記者會中宣布，為培養民眾轉乘習慣，並且提升東部地區公路公共運輸運量及電子票證使用率，明年元旦到明年12月31日將持續推出宜花東公共運輸轉乘優惠。

公路總局表示，民眾於優惠期間使用電子票證（含行動支付）搭乘鐵路、國道客運、公路客運或市區客運後進行轉乘，即可享有公路客運基本里程或市區客運一段票（依各地區票價而定）免費優惠。

公路總局說，根據統計過去平均每個月約有5萬人使用這項優惠，一年經費約新台幣900多萬元。

公路總局以前往宜蘭地區旅次為例，如民眾持電子票證搭乘1878圓山-宜蘭國道客運路線前往宜蘭轉運站，再轉乘綠12宜蘭轉運站-松羅市區客運路線前往目的地，即可享市區客運一段票免費，可省下15元車資。（編輯：陳政偉）1111223

#宜花東
#轉乘優惠
#公共運輸轉乘
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