還我母語運動34週年 客傳會：已長大成人

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（中央社記者張雄風台北25日電）還我母語運動今年將滿34週年，客傳會今天舉辦草地音樂野餐活動。客傳會董事長陳邦畛說，還我母語運動如今已「長大成人」，透過活動希望能讓民眾欣賞客家音樂、大聲說母語。

還我母語運動即將於12月28日邁入34週年，客家公共傳播基金會今天於台北市客家文化主題公園舉辦草地音樂野餐活動。

陳邦畛指出，還我母語運動34年前在台北發起，如今已「長大成人」，為了持續推動客語及族群主流化，今天舉辦草地音樂野餐活動，希望讓大家可以在陽光與草地上，享受客家音樂、大聲說母語。

陳邦畛提到，客傳會旗下講客廣播電台自今年4月1日起，將客家音樂播放授權費用與主流音樂看齊，從每播放一次新台幣5元調升至每次60元，落實使用者付費原則的同時，希望透過調升音樂授權費用，讓客家音樂人可以放心創作。

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客傳會說明，每次60元的歌曲播放費用，將依照作詞、作曲著作權各24元、錄音著作權12元的比例拆分予音樂人，並持續歡迎客語音樂創作者，加入客傳會旗下講客廣播電台這個客語展演大家庭。

客傳會表示，另外也邀請寶島客家電台、新客家廣播電台及大漢之音等3個客家電台共同響應，目的就是希望加速優質客家音樂進入主流市場，也讓客語音樂可以被更多人聽見。（編輯：張雅淨）1111225