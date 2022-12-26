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28日起水氣增 北部東半部難見新年曙光

2022/12/26 18:15（12/26 18:24 更新）
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圖為基隆海洋廣場降下雨勢，民眾撐傘外出。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局表示，今晚至明晨高雄以北局部地區仍有攝氏10度以下低溫；28日起水氣增加，持續至31日，宜蘭及東北角可能有局部大雨；北部及東半部想看見新年第一道曙光的機會不高。

中央氣象局今天下午更新低溫特報，今晚至明晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、金門縣可能有10度以下氣溫發生。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，但水氣稍增，迎風面基隆北海岸、東半部有零星短暫雨；28日起水氣明顯增多，大台北、宜蘭、基隆北海岸都有短暫雨，其中宜蘭及東北角地區可能會有局部大雨發生，中南部影響不大；類似的降雨情況會一直持續至31日。

葉致均指出，雖然明年1月1日起東北季風減弱，但北部、東半部仍有局部短暫雨，整體而言，大致上都是陰天；中部以南天氣變化不大，都有機會見到陽光。

葉致均說，若是在北部及東半部想見到新年第一道曙光的民眾可能會失望，預估31日至明年1月1日天候狀況不佳，雲層偏厚；中南部則是見到曙光的機會較大。

氣溫方面，葉致均提到，明天因輻射冷卻影響，西半部低溫約9至12度、東半部則是14至16度，高雄以北局部地區仍有10度以下低溫。

葉致均指出，今天輻射冷卻影響，新竹縣峨眉鄉清晨3.3度，追平今年以來最低溫，但因為是自動測站，因此不列入正式紀錄；另外，新竹縣新竹測站（人工站）清晨低溫8.5度，也刷新此站入冬以來的最低紀錄。

葉致均表示，28日之後冷空氣不強，北台灣低溫約14、15度，中南部可能因輻射冷卻稍低1、2度，花東低溫約18、19度；高溫部分，北台灣為16至18度，中南部約24、25度。（編輯：管中維）1111226

#曙光
#輻射冷卻
#大雨
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