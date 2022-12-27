原住民狩獵管理辦法擬修正 落實部落自主管理

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（中央社記者楊淑閔、李先鳳台北27日電）最近又發生台灣黑熊遭盜獵，林務局局長林華慶今天表示，最快擬明年1月公告修正後的原住民狩獵管理辦法，重點在於狩獵後確實回報成果，並推動部落自主管理。

行政院農業委員會林務局今天舉辦「一隻台灣黑熊之死－711 / 568的人間記事」紀錄片發表會，記錄2度救傷、野放的的東卯山黑熊，最終誤觸人類陷阱遇害的過程。加上12月屏東檢方查獲霧台鄉有人獵殺台灣黑熊，各界嘩然，原民狩獵相關規範受關注。

原民會20日發布新聞表示，將與農委會合作檢討修訂相關法規，兼顧狩獵文化與永續野生動物。林華慶今天告訴中央社記者，最快明年1月公告修正過後的原住民狩獵管理辦法。

關於修正重點，林華慶說，首先是放寬狩獵前須做登記的要求，原規定申請時寫明狩獵數目，不符合實務運作常理；新規定申請比較簡便，但必須載明狩獵區域，避免侵犯其他部落；且事後務必須確實回報狩獵成果，如果沒有回報，下次申請狩獵將不許可。

他說，不僅法律禁止，多數原民文化也禁止狩獵台灣黑熊，林務局從106年起推動原住民狩獵自主管理，計12個部落或組織參與，其中花蓮縣秀林鄉全鄉獵人都參與。

他說，透過部落自主管理，山羌、山羊等可狩獵物種的族群未受影響，並成長，證實合法申請狩獵利用可行，部落獵人也進而協助政府設置攝影機拍攝、回報野生動物的監測結果，攜手保育野生動物永續生存。

對比過去30、40年野生動物保育法強烈禁止相關違法狩獵，導致有的狩獵行為轉入地下化，林華慶期望推動部落自主管理，讓原民傳統狩獵文化永續、恢復敬重自然的精神。

布農族文史工作者、森林博物館創辦人阿力曼說，布農族狩獵黑熊不吉利。布農族稱黑熊為「阿古曼」或「都曼」，是魔鬼的意思。過去獵人設陷阱不小心捕到黑熊，必須在山中蓋間工寮，用火燒烤黑熊，獵人不能直接回部落，必須等到小米收成後才可返回。

台東利稻部落會議書記長達亥受訪表示，原住民狩獵管理辦法應尊重部落的狩獵文化，像是布農族打耳祭等一些祭儀必須有獵物，族人會去打獵。

部落自己對於狩獵就有規範，像布農族狩獵黑熊是不吉利的，所以不會去打黑熊；但山羌則是繁殖很快。希望修法能尊重部落，管理無須太過僵化、嚴苛。（編輯：陳清芳）1111227