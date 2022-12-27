玉山國家公園雲龍瀑布與中之關 不再需申請入園

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）時隔10年，玉山國家公園計畫再完成通盤檢討，其中涉及一般民眾權益包含雲龍瀑布步道、中之關步道等地由生態保護區變更為特別景觀區，進入登山健行不需向管理處申請入園。

玉山國家公園管理處今天下午發布新聞稿表示，辦理第4次通盤檢討經行政院核定，於今年12月30日生效，這次通盤檢討以保育與永續、體驗與環教、夥伴與共榮、效能與創新為願景目標。

玉管處表示，近年致力因應氣候變遷，進行長程生態監測、發展部落夥伴關係、保存原住民文化、發展生態旅遊、推動友善耕作、推動向山致敬、精進登山服務品質、運用創新科技、建立數位化國家公園等政策，都是這次通盤檢討的核心議題。

變更內容包含清八通關古道圖資重製與分區範圍調整；八通關步道父子斷崖至雲龍瀑布過吊橋後4.5K里程牌處，由生態保護區變更為特別景觀區；觀高遊憩區由遊憩區變更為一般管制區；中之關步道至天池遊憩區交界，由生態保護區變更為特別景觀區。

以及花蓮縣佳心舊社文化景觀由生態保護區變更為史蹟保存區；東埔村、同富村原住民保留地由一般管制區變更為一般管制區（一）；一般管制區（一）以外之一般管制區變更為一般管制區（二），共通過7項變更案，後續依全國國土計畫原住民土地使用指導原則等，進行整體規劃、研訂細部計畫。

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玉管處表示，未涉及園區範圍變更，面積維持10萬3121.4公頃，其中涉及一般民眾權益大致包含雲龍瀑布步道、中之關步道、佳心舊社等地分別由生態保護區變更為特別景觀區或史蹟保存區，進入登山健行或文化參訪，不需向管理處申請入園。

玉管處表示，玉山國家公園面積10萬3121.4公頃，是台灣陸域面積最大的國家公園，橫跨南投、嘉義、高雄、花蓮，也是濁水溪、高屏溪、秀姑巒溪發源地；玉山國家公園計畫民國74年4月7日發布實施，分別於83年、93年、101年完成3次通盤檢討。（編輯：郭諭儒）1111227