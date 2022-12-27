故宮攜手北榮推牌卡 助極輕度失智者藝術輔療

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（中央社記者李明宗、實習記者胡翔惠台北27日電）國立故宮博物院與台北榮民總醫院推出「今牌人生」認知牌卡，日常生活出發，包括美食佳餚、生活用品等10主題，適用一般民眾，也可幫極輕度失智患者藝術輔療。

牌卡由心理師、職能治療師及故宮教育人員，以長者認知需求為中心，精選60件故宮文物作為牌卡設計，含肉形石、清明上河圖及粉彩百蝶紋瓶等；每套60張，卡面特別設計為大字、色彩鮮豔，方便長者閱讀操作，藉牌卡圖案聯想自身生命經驗。

北榮心理師黃婕甯今天在故宮舉行的記者會表示，長輩看見牌卡，會聯想到專屬於自己的記憶，透過牌卡引導長輩進一步抒發想法、促進認知功能。

牌卡主題包括嬰幼兒、青壯年、中老年、美食佳餚、植物花卉、飛禽走獸、生活用品、節慶四季、神話人物及經典選件。

北榮院長陳威明於記者會說，高齡化社會，失智症發生率增加，希望牌卡幫助自我療癒，也應用在許多活動，讓失智症病患從家庭走入社區。

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故宮院長吳密察表示，很高興融合藝術文化和醫療專業，透過合作，更多樣運用故宮文物資源；牌卡秉持每人經歷的獨特生命歷程，都是自己人生「金牌」信念，未來也將徵稿募集更多創意牌卡，實踐文化近用。

故宮發布新聞稿說，認知牌卡是臨床實務上非藥物介入活動多元應用，經專業醫事人員及受訓者帶領，鼓勵參與者將藝術帶入日常經驗與生命故事，回顧生命中無數難忘而美好「金牌」時刻，開啟自我對話、療癒練習，作為失智長者、一般長者認知功能訓練、人際互動及活躍老化另一途徑。（編輯：李明宗）1111227