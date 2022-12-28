普拿疼缺貨一盒要1500元？藥師公會澄清：是誤會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北28日電）中國COVID-19疫情升溫引發藥荒，傳有台商高價向台灣藥局包貨600盒普拿疼，想買民眾面臨離譜價格。藥師公會今天澄清，藥局表達缺貨讓民眾誤會，同成分仍有其他選擇，勿恐慌囤藥。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾搶退燒、止痛、感冒藥等囤積自保，有媒體今天報導，台灣有藥局遭台商高價包貨600盒普拿疼，讓其他想買民眾面臨「一盒喊價1500元」離譜現象。

社團法人中華民國藥師公會全國聯合會副發言人王明媛稍早告訴中央社記者，已找到當事藥局，藥局根本沒有貨，別說600盒，連6盒都生不出來。

王明媛解釋，藥局想表達給民眾的意思是，甚至有台商願意花10倍價格一次大量下訂，但就算一盒喊到1500元也沒有貨，現在連一盒都沒有，可能是表達跟理解上的認知落差。

王明媛呼籲，與普拿疼含同成分乙醯胺酚（Acetaminophen）的藥品，還有很多其他廠牌選擇，藥效都一樣，正常合理適度備藥沒有問題，比方說1盒、2盒，但不需要恐慌性囤積，這就沒有必要了。

衛生福利部長薛瑞元下午出席「111年社區金點獎聯合表揚典禮」，並在會前接受媒體聯訪時表示，現在普拿疼這廠牌退燒藥在單一藥局的數量都不多，甚至缺貨。

不過，薛瑞元表示，經盤點與普拿疼含同成分乙醯胺酚的其他廠牌藥品，包括原料藥及庫存量等，都還足夠，因此暫時不會做管制，就是密切監測市場變化。（編輯：陳政偉）1111228