疫後旅遊到國外另類跨年 赴馬德里吃葡萄祈福

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（中央社記者余曉涵台北29日電）台灣邊境解封後的第1個跨年夜，不少民眾選擇出國，旅遊業者Booking.com提出5大另類國外跨年提案，像是可以到赴印度海灘參加音樂派對、到西班牙馬德里吃葡萄祈福等最新靈感。

台灣邊境解封後的第1個跨年夜，不少民眾選擇出國迎接2023年，旅遊業者Booking.com日前發布新聞稿介紹5大另類國外跨年提案，提供旅客出國跨年最新靈感。

Booking.com表示，印度果亞因迷人的海灘、豐富的夜生活而成為熱門的度假勝地，旅客可以到阿拉伯海沿岸的摩爾吉姆（Morjim）和阿藍波（Arambol）參加跨年海灘派對，在棕櫚樹環繞的沙灘上和夜店裡盡情跳舞狂歡。

在年末造訪「威尼斯」的旅客們，Booking.com推薦在跨年夜前往著名的聖馬可廣場，除了能欣賞盛大的音樂會之外，更能觀賞絢爛的舞蹈表演和煙火秀，此外，當地有著歷史悠久的跨年接吻活動，在午夜鐘聲響起時，眾人可向身邊的人獻上浪漫之吻。

Booking.com說，智利「瓦爾帕萊索」被譽為該國的文化之都，是一座被群山環繞的港口城市，城市內有著迷宮般的蜿蜒小巷和色彩繽紛的房屋，旅人不妨漫步其中，欣賞在地藝術家充滿生命力的街頭塗鴉和壁畫，「瓦爾帕萊索」也是知名的跨年勝地，每年全世界有超過100萬人來此欣賞壯觀的煙火表演。

如果旅人喜愛充滿活力的跨年活動，Booking.com說，西班牙首都「馬德里」就是必訪之地，「馬德里」以美味料理、豐富夜生活以及藝術博物館而聞名，在跨年造訪「馬德里」的旅客可以參加當地獨特的吃葡萄傳統活動，在午夜鐘聲開始響起時，在手上拿著12顆葡萄，每一聲鐘聲吃下一顆葡萄，代表明年的每個月都有好運。

Booking.com指出，加勒比海島國巴哈馬的「弗里波特」，不但可以享受陽光、沙灘和海，也可以親身體驗獨特的巴哈馬慶祝活動賈卡努（Junkanoo）狂歡節，在這場盛大的狂歡節中，巴哈馬16個島嶼的人們會在12月31日走上街頭遊行，打擊節拍，穿著鮮豔的服裝開心舞動。旅人可以在聽露天音樂表演同時，與當地人交流，更在遊行的壯觀場面中一同歡慶巴哈馬美好的藝術和文化。（編輯：陳政偉）1111229