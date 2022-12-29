嘉縣北回二館仿生展 呈現大自然的絕妙點子

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義縣北回二館太空教育館與台灣科學教育館合作，即日起展出「仿生－從大自然來的絕妙點子」展覽。嘉義縣長翁章梁表示，展覽呈現人類如何從生物獲取靈感，適合學生來此戶外教學。

北回二館即日起至明年8月26日展出仿生展，展覽今天開幕，由翁章梁與國立台灣科學教育館館長劉火欽、水上鄉長林緗亭等來賓一同啟動。

翁章梁致詞時表示，展覽呈現人類如何從生物獲取靈感，像是展出草原鵰與A380客機的關連，工程師觀察草原鵰的翅膀與飛行，應用在A380客機的機翼上，提高升力達到節能效果。

另外，鯊魚皮的秘密則揭露鯊魚皮上許多齒狀凸起的魚鱗，增加水中游動速度，又不會長藤壺等附著物，用此原理人類發展出防滑鞋底及鯊魚泳衣。

劉火欽說，仿生就是模仿生物，仿生展自民國106年陸續巡迴國內外展出，受到各界好評，希望學生觀展後，可以從大自然中受到啟發，激發仿生的創意與發明。

嘉義縣教育處指出，仿生展適合全國各級學校來此校外教學，展場也有DIY翅果飛行器及機械手臂，讓參觀的學生以實作向大自然學習。（編輯：張雅淨）1111229

嘉義縣北回二館太空教育館與台灣科學教育館合作，即日起展出「仿生展─從大自然來的絕妙點子」，呈現人類如何從生物獲取靈感，展出工程師觀察草原鵰的翅膀與飛行，應用在A380客機的機翼上，提高升力達到節能效果。中央社記者蔡智明攝 111年12月29日