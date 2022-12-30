中國航班乘客加強檢疫元旦上路 桃機完成準備

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（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）配合中央流行疫情指揮中心明年起加強自中國來台旅客檢疫作業，桃機公司已在今天完成採檢區、檢體收集處與休息區等空間規劃，並設有入境檢疫自助申報機。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，配合中央流行疫情指揮中心加強自中國（不含港澳）來台旅客檢疫，從明年1月1日凌晨0時至1月31日期間（航班表定抵台時間），搭乘來自中國地區航班，抵達桃園機場時須配合採集唾液檢體進行PCR檢測後，再依正常流程入境。

桃機公司指出，配合加強檢疫專案，期間從中國大陸返台航班將集中於D7至D9登機門處理，同時將入境通廊D7至D10當作入境採檢專用空間，與其他地區入境航班做區隔。

桃機公司說，目前已完成採檢區的設置，規劃20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區、檢體收集處與休息區等空間，並設有入境檢疫自助申報機，方便疾管署採檢作業。桃機公司總經理范孝倫下午也邀集相關單位現勘，確認相關空間、設施整備狀況。

桃機公司表示，根據航班運量人數預報系統顯示，截至今天，1月起至除夕期間，自中國返台旅客約有2萬1000人次，呼籲旅客於外站登機前上網完成入境檢疫系統健康申報，以加速檢疫流程，旅客下機後至入境通廊進行採檢作業後，循原入境流程通關，離場時可搭乘大眾運輸工具。

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桃機公司說，入境旅客抵台領取快篩試劑後，需落實7天自主防疫規定，並於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行「5+n」居家照護及自主健康管理。

桃機公司提醒，其餘旅客入境時或入境前14日內有疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀者，應主動告知機場疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體後，在搭車前往住所時務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。桃機公司將依指揮中心與交通部指示，持續辦理機場相關防疫作為，並視疫情滾動調整。（編輯：李錫璋）1111230