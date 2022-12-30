桃市計程車春節加收50元 桃機計程車加收100元

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市政府今天表示，春節連續假期計程車加收運價實施期間，自明年1月19日起至29日止，除原訂收費方式外，每趟次加收新台幣50元，桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。

桃園市政府交通局發布新聞稿表示，桃園市計程車現行運價為1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元；桃園機場排班計程車得加收15%停留服務費。

交通局表示，這次春節連續假期計程車加收運價實施期間，自明年1月19日起至29日止，共計11天；實施期間桃園市計程車比照往年，按每趟次加收50元，桃園機場排班計程車每趟次加收100元。

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交通局也說，計程車駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成，依計費錶顯示金額向乘客收費，民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準。

交通局表示，民眾若遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌等相關資料，向桃園市政府交通局或警察機關檢舉，經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。（編輯：方沛清）1111230