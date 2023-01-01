阿里山音樂會迎曙光 樂聲中祝新年快樂

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）阿里山國家森林遊樂區今晨湧進約萬人迎接2023年阿里山第一道曙光，雖然雲層遮掩且下雨未見日出，仍擋不住群眾雀躍的心情，在管絃樂音中互道新年快樂。

嘉義縣連續21年在元旦清晨舉辦「阿里山日出印象音樂會」，今年邀請樂興之時管絃樂團，搭配指揮家江靖波與歌手魏嘉瑩、張語噥、黃霆睿合作演出，以古典音樂穿插流行樂曲，在雲海晨曦中撞擊出一場美的饗宴。

嘉義縣文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，今天阿里山國家森林遊樂區湧進約萬人迎接元旦第一道曙光，凌晨2時陸續坐阿里山小火車或徒步前往祝山，雖然氣溫低又下雨，每個人依舊期待看到日出。

許有仁指出，不少民眾為了看日出，扶老攜幼穿雨衣、拿雨傘，頂著冰冷的冬雨，黑暗中走在阿里山國家森林遊樂區中。

在樂團演奏貝多芬第9號交響曲「快樂頌」的樂音中，全場遊客紛紛拿起手機及相機準備記錄璀璨的一刻，但天空不作美，太陽躲在雲層中，但仍擋不住群眾雀躍的心情，在管絃樂音中互道新年快樂。

嘉義縣長翁章梁致詞表示，這是他參加日出音樂會第一次遇到雨天，雖然沒看到太陽跳起來，但依然還在工作，謝謝這麼多好朋友雨中來參加，祝大家新年快樂。

許有仁說，祝山觀日平台海拔2466公尺，在高海拔寒風中，聽著美妙樂音、迎晨曦，尤其還下著冰冷的雨，是一生難忘的回憶。（編輯：管中維）1120101