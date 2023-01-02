華航越南峴港啟航 搶攻商務、旅遊、轉機商機

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中華航空2日開航台北-峴港直飛航班，提供每週4班往返航班，每週一、三、五、六從桃園機場直飛，單趟飛行時間3小時。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月2日

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）中華航空今天開航台北-峴港直飛航班，峴港是華航在越南的第3個定期航點，也是2023年首發新航點，將搶攻商務、旅遊、轉機3大商機。

華航發布新聞稿指出，台北-峴港航線以最新A321neo客機執飛，首航班機旅客皆獲得華航限定首航禮，包含2023年華航限量桌曆及便利旅行的細緻洗浴分裝組；抵達峴港後，當地地勤人員也為旅客送上精心設計的首航紀念木雕。

華航台北-峴港提供每週4班往返航班，每週一、三、五、六從桃園機場直飛，單趟飛行時間3小時，華航A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共提供180個座位。

峴港位於越南中部，為當地第4大城市，坐擁綿延長達20公里的海灘，有「東方夏威夷」美名，同時鄰近會安古城、世界遺產順化皇城、巴拿山等旅遊景點，黃金巨人橋也是近年熱門打卡勝地。

華航表示，看好越南觀光潛力及疫後中轉商機，持續開發雙邊互訪客源，華航每日飛航胡志明市及河內，提供每日各2班航班服務，峴港開航後更完整拼圖越南北、中、南部，擴大越南市場可及性，滿足旅客赴越需求，行程安排更加彈性。

華航提到，密集的航班除可滿足往返台灣及越南的旅客，搭配華航既有每週近30班北美航班，預期進一步吸引越南往返北美的探親及留學等客源。

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華航繼去年12月開航菲律賓宿霧，今天開航越南峴港，1月20日將接力開航泰國清邁，同時增加東南亞航線班次密集度，也強化中南部出發的航線服務。

另外，華航因應1月底農曆春節旺季，台中-胡志明市每週飛航4班，高雄-曼谷復飛每週6班，高雄-馬尼拉航線也提供每週4班航班，東南亞地區總計18條客運航線營運，每週提供超過130航班往返東南亞航點班機。（編輯：張雅淨）1120102