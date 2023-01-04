網路電商賣獸鋏 動保團體籲農委會依法下架開罰

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（中央社記者郭建伸台北4日電）現行民眾可在社群媒體與電商平台買到捕獸鋏，但多個動保團體今天舉行記者會指出，依據動物保護法、野生動物保護法，捕捉動物的獸鋏應禁止製造、販售，要求農委會應依法下架販售網頁，並對商家、買家開罰。

台灣樹人會、中華亞洲環境生態護育交流協會、台灣動物保護法律研究協會、新北市流浪貓狗再生保護協會今天舉行記者會，呼籲政府機關重視網路販售獸鋏問題。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，動保法與野保法明文禁止、販售、陳列、輸出入捕捉動物獸鋏，但許多電商網頁都有公開陳列販售；從臉書廣告內容可得知，每則廣告有數百則按讚，民眾更留言詢問購買事宜。

潘翰疆表示，不論是槍砲彈藥刀械或毒品，警方現行都能把網路賣家、買家移送法辦，藥品貼布依法也不能在網路販售，從未聽聞主管機關得修法才能要求電商平台下架商品，呼籲農委會不應怠惰，而要積極執法，儘速下架網路販賣獸鋏的違法樣態。

中華亞洲環境生態護育交流協會常務理事何承翰表示，獸鋏問題長年在台灣山林出現，但明明法律早已禁止獸鋏，呼籲農委會應真正遏止。

台灣動物保護法律研究協會副秘書長劉紫羚表示，儘管現行早已有法律禁止獸鋏輸出入，但獸鋏販賣猖獗，農委會多半是回應沒有執法人力，呼籲農委會應落實執法。（編輯：翟思嘉）1120104