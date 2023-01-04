迎台商春節返台潮 陳秀熙籲同住家人1/8前打疫苗

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（中央社記者陳至中台北4日電）農曆春節將至，有許多台商返台團圓，台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中建議，密切接觸者和家人應在1月8日前施打疫苗，包括曾確診但已超過3個月的民眾。

春節前後若要出國旅遊，因應新型亞變種病毒流行，陳秀熙也建議出國前1到2週前接種疫苗。

陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分享國際最新COVID-19疫情狀況與科學研究發展。

中國疫情嚴峻，台商新春期間返台探親，台灣的醫療照護能量受考驗。陳秀熙團隊以3萬名台商自中國返台估算，模擬出2種情境。如果是50%的高陽性率，將產生75名中症和44名重症病人，占台灣ICU（加護病房）量能0.8%；如果是25%的低陽性率，則會產生38名中症和22名重症病人，占ICU量能0.4%。

陳秀熙因此推論，台商春節返台團圓，對台灣醫療量能產生的衝擊不大。目前台灣ICU照護量能約為每十萬人有31床，即全國約7300床，COVID-19所需的ICU照護量能，占整體的9%。

不過，為了緩解在台親友的潛在風險疑慮，陳秀熙建議台商的在台家人、密切接觸者，可把握春節前1到2週的「黃金週」，即1月2日到8日間，施打疫苗提升保護力。即便曾經確診，但感染已超過3個月的民眾，也建議施打雙價疫苗。

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陳秀熙表示，雖然台灣已有社區保護力，但隨著境外解封、新變種病毒增加，加上即將到來的新春聚會，仍會有小波流行。台灣要抵禦變種病毒，堅實的自然感染社區防火牆，與高覆蓋的疫苗接種率，都十分重要。

春節前後出國旅遊也是同樣道理，陳秀熙表示，新型亞變種病毒流行，建議出國前1到2週施打疫苗，提前部署提升免疫保護力，預防感染COVID-19及中、重症狀況。（編輯：張芷瑄）1120104