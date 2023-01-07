脈優錠遭投訴卡鐵絲 暉致醫藥：盼提供問題藥錠

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）高血壓藥脈優錠5毫克遭投訴卡鐵絲，即起回收600萬顆。暉致醫藥今天發布聲明，盼投訴者提供問題藥錠帶回檢驗確認異物內容，但對方希望送第三方單位，將持續溝通討論。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收警訊，暉致醫藥股份有限公司所生產的「脈優錠5毫克 NORVASC TABLETS 5MG」批號FR3135有異物混入藥品內不良情形，包括同一產線批號FT2343在內，即起回收下架共計600萬顆。

這個藥品主成分為AMLODIPINE BESYLATE，主要用於高血壓、心絞痛，在同成分、同劑型、同劑量中，市占率約6成、年度用量約2.16億顆。

食藥署藥品組科長洪國登上午接受媒體聯訪表示，去年12月消基會曾召開記者會指出，接獲長期服用脈優錠的消費者投訴，將脈優錠剝半卻發現卡鐵絲，經聯繫請對方提供資料，隨後啟動調查發現，有問題批號為FR3135。

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暉致醫藥股份有限公司晚間發布聲明指出，初步調查結果顯示，批號FR3135藥錠的留樣品和生產過程未發生任何偏差事件，迄今為止，未收到任何關於此藥品的類似事件。

暉致醫藥表示，於消基會記者會現場勘驗遭投訴藥錠，確實看到有一根異物卡在其中，原本希望將問題藥錠帶回檢驗確認內容，但因投訴者希望送第三方單位檢驗，未讓藥廠攜回，將持續透過消基會等單位協助與投訴者聯繫討論。（編輯：陳政偉）1120107