修護霜含雌激素疑致幼童性早熟 業者稱製程疏失回收3批號產品

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有醫師在臉書示警，一款修護霜涉導致幼齡孩子性早熟，業者急發聲明稱製程疏失誤用含雌激素原料，回收3批號產品。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）有醫師在臉書示警，一款修護霜涉導致幼齡孩子性早熟，業者急發聲明稱製程疏失誤用含雌激素原料，回收3批號產品。衛福部食藥署今天說，桃園市衛生局正清查中，依法可罰，仍待釐清。

馬偕醫院兒童內分泌科主治醫師黃世綱在他的社群平台臉書（Facebook）粉絲專頁分享，近期不少兒童內分泌科醫師門診，來了一些幼齡孩子因乳房隆起求醫，發現這些孩子都正在使用同一款被歸類為「修護霜」的保養品。

黃世綱表示，他建議透過產品的文案和行銷方式，判斷是否適用於兒童，例如標榜「延緩老化」「完美肌膚」（很明顯針對的就是成年女性），那麼，產品的適用對象多半不是孩子，「就別給孩子用了吧！」

誼辰佳國際實業有限公司昨天在臉書發出回收聲明表示，今年9月底，團購主反應她的女兒及女兒同學在7到8月使用修護霜後，出現性早熟的狀況。

業者說，總計送驗8個批號，其中3個批號驗出含有雌激素，當下立即要求工廠找出原因，釐清狀況，期間工廠的負責人表示，這是他們幾十年的配方，真沒有必要故意特別去添加此類不當成分。

業者表示，經過嚴密的徹查，「菁萃深效修護霜」因製造商生產流程疏失，誤用錯誤原料，導致部分產品成分含不當成分，將回收0538、1532、1533等3個批號。

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衛生福利部食品藥物管理署表示，已收到相關回收訊息案件，桃園市衛生局正進行調查與處理，初步瞭解並非惡意添加，可能是製程、原料受到污染，導致部分批號產品出現問題，但實際狀況以及生產、回收數量還有待衛生局調查釐清。

食藥署強調，雌激素為化妝品禁用成分，相關情況已經違反「化粧品衛生安全管理法」可處分2萬至500萬元，不合格產品則要下架回收銷毀。（編輯：陳政偉）1111029