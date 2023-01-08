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馬祖小三通春節專案 首批24名旅客上午抵福州

2023/1/8 14:04
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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）連江縣小三通春節專案今天啟航，首航上午10時從福澳港出發，24名旅客搭乘「吉順10號」於上午11時10分抵達中國大陸福州市的琅岐港。

大陸委員會副主委邱垂正、連江縣長王忠銘、交通部航港局副局長劉志鴻等人上午到福澳港，向馬祖小三通春節專案首航旅客揮手致意。

連江縣政府今天透過媒體群組表示，中國大陸黃岐港目前暫不開放，加上中國大陸自今天起不再針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者實施隔離措施，馬祖小三通春節專案動態調整至今天首航，由南竿的福澳碼頭至福州的琅岐碼頭。

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連江縣府指出，春節專案開航的首日，上午計有24人出境，下午計有14人入境，參考昨天金廈小三通春節專案入境有18.9%的陽性率，入境馬祖旅客動線與檢疫作業以及後續有症狀的旅客相關採檢都需做好萬全的整備。

「短短的一個半小時航程，我們走了快3年」，連江縣府表示，謝謝邱垂正及劉志鴻的幫忙與協助，共同到福澳碼頭見證歷史性一刻，期待在春節專案後，也為未來全面開放奠定下基礎。（編輯：戴光育）1120108

#邱垂正
#劉志鴻
#馬祖
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