車廂變身科普教室 國科會科學永續捷運列車啟程

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（中央社記者張璦台北9日電）為讓科學更加親民，國科會串連北捷、桃園機捷、中捷以及高雄輕軌，與學者合作，以環境變遷下海洋及森林、碳足跡等主題，將車廂打造成沉浸式科學教室，列車並於今天率先從北捷綠線啟程。

響應聯合國基礎科學促進永續發展國際年，國科會今天舉行「科學X永續」捷運彩繪列車啟動記者會，副主委林敏聰表示，永續目標如果沒有基礎科學的研究，便難以達成，國科會長期推動、支持基礎科研發展，推廣讓科學走出去與社會互動，希望讓民眾感受到科學與土地的連結。

擔任活動統籌的國立台灣師範大學科學教育研究所教授邱美虹介紹，「科學X永續」彩繪列車自台北捷運松山新店線首發後，將陸續於1月下旬於高雄輕軌、2月中旬在台中捷運以及桃園機場捷運接力運行。

邱美虹表示，捷運車廂4大主題包含人與大自然、人與社會、環境變遷下的海洋及森林、碳足跡；活動場域之所以選擇大眾運輸工具，正是為響應淨零碳排，並讓嚴肅的科學變得更加親民。

她說，儘管乘客未必是科學知識的生產者，但應該是實踐者，希望活動展出內容能改變民眾生活態度，攜手創造永續社會與環境。

記者會結束後，活動設計團隊與金華國小學生，進到運用錯視視覺感達成3D沉浸設計的車廂，團隊成員之一、國立台灣大學海洋研究所副教授林卉婷親自利用行車時間，向學生介紹海底熱液系統以及海洋漁業資源耗竭現況，讓捷運車廂變身科學教室。

國科會指出，「科學X永續」捷運彩繪列車運行期間也推出遊戲網頁，讓民眾透過遊戲互動，以輕鬆簡單方式了解17項聯合國永續發展目標（SDGs）。同時，活動期間推出歐兔（O2） Line貼圖，象徵基礎科學如氧氣般無所不在，以搭乘「科學X永續」列車邁向美好生活目標的活動意涵，希望在基礎科學的引領下，一同往美好生活永續台灣邁進。（編輯：張均懋）1120109