更多編輯台推薦新聞：
林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願
運動

林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
台北捷運
新聞專題
台北捷運1/186
首頁 / 生活

車廂變身科普教室 國科會科學永續捷運列車啟程

2023/1/9 19:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北9日電）為讓科學更加親民，國科會串連北捷、桃園機捷、中捷以及高雄輕軌，與學者合作，以環境變遷下海洋及森林、碳足跡等主題，將車廂打造成沉浸式科學教室，列車並於今天率先從北捷綠線啟程。

響應聯合國基礎科學促進永續發展國際年，國科會今天舉行「科學X永續」捷運彩繪列車啟動記者會，副主委林敏聰表示，永續目標如果沒有基礎科學的研究，便難以達成，國科會長期推動、支持基礎科研發展，推廣讓科學走出去與社會互動，希望讓民眾感受到科學與土地的連結。

擔任活動統籌的國立台灣師範大學科學教育研究所教授邱美虹介紹，「科學X永續」彩繪列車自台北捷運松山新店線首發後，將陸續於1月下旬於高雄輕軌、2月中旬在台中捷運以及桃園機場捷運接力運行。

邱美虹表示，捷運車廂4大主題包含人與大自然、人與社會、環境變遷下的海洋及森林、碳足跡；活動場域之所以選擇大眾運輸工具，正是為響應淨零碳排，並讓嚴肅的科學變得更加親民。

她說，儘管乘客未必是科學知識的生產者，但應該是實踐者，希望活動展出內容能改變民眾生活態度，攜手創造永續社會與環境。

記者會結束後，活動設計團隊與金華國小學生，進到運用錯視視覺感達成3D沉浸設計的車廂，團隊成員之一、國立台灣大學海洋研究所副教授林卉婷親自利用行車時間，向學生介紹海底熱液系統以及海洋漁業資源耗竭現況，讓捷運車廂變身科學教室。

國科會指出，「科學X永續」捷運彩繪列車運行期間也推出遊戲網頁，讓民眾透過遊戲互動，以輕鬆簡單方式了解17項聯合國永續發展目標（SDGs）。同時，活動期間推出歐兔（O2） Line貼圖，象徵基礎科學如氧氣般無所不在，以搭乘「科學X永續」列車邁向美好生活目標的活動意涵，希望在基礎科學的引領下，一同往美好生活永續台灣邁進。（編輯：張均懋）1120109

#國科會
#邱美虹
#捷運
邱美虹
讓教育貼近需求 台師大團隊研究微表情窺探學習成效
林敏聰
碳封存利用關鍵戰略 3部會擬於年底前提行動草案 國科會添女力 首位女性副主委陳儀莊到任
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
議員疑捷運站現夾娃娃機店恐違法 北捷：符合規定