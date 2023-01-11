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教師提報學區騎樓堵塞路段 中市府：未強制

2023/1/11 15:56
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市政府推出「騎樓安學」計畫，由教師提報學區騎樓堵塞路段，今天遭全教產質疑檢舉不是教育專業。中市府對此澄清，完全尊重校方的自願性，並非強制教師執行教學外工作。

全國教育產業總工會（全教產）發布新聞稿指出，近日接獲基層教師反映，台中市政府要求學校教師於1月19日前，配合「騎樓安學」計畫，提報學區內所有騎樓遭違章建築堵塞的路段。

全教產表示，教師沒有認定違章建築的專業，台中市政府不該「甩鍋」給學校，並擔心若漏報，改天出事了，基層教師將成為被檢討的對象。檢舉違章不是教育專業，應讓教師回歸教室。

台中市政府以文字稿回應指出，「騎樓安學」是重要市政工作，為進一步了解相關資訊，教育局配合都發局來文，請各校就平日觀察學童上下學，有無遭阻塞影響安全疑慮的路段。

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市府表示，由於騎樓不是校園，是否為違章也非老師或校方所能判斷，因此教育局完全尊重校方的自願性，只是提供校方資訊反映的管道服務，而非強制要求老師做這項教學以外的工作。

為改善騎樓學童及行人通行安全，都發局說明，每年均有實施「騎樓安學」專案計畫，逐年完成台中市騎樓打通，並以學校、捷運路線、車站、商圈等周邊路段實施，每年皆會發函市府相關單位協助提供建議路段，作為當年度優先辦理路段評估，並非針對教育局及各學校，如接獲各單位提供建議路段後，都發局也將審慎評估辦理。（編輯：謝雅竹）1120111

#教育局
#都發局
#台中市政府
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